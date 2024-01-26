https://news.day.az/economy/1632270.html Стратегия цифровой экономики Азербайджана ожидает одобрения - Названы сроки
Стратегия цифровой экономики Азербайджана ожидает одобрения - Названы сроки
Ожидается, что стратегия цифровой экономики Азербайджана будет одобрена и реализована в текущем году.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.
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