https://news.day.az/economy/1632283.html В Азербайджане готовится проект индекса умной промышленной готовности
В Азербайджане готовится проект индекса умной промышленной готовности
В настоящее время Центр анализа и координации IV промышленной революции готовит проект индекса умной промышленной готовности.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.
"Оценку SIRI начали применять для измерения цифровой готовности и ускорения цифровизации промышленного сектора Азербайджана", - отметил он.
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