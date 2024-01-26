В гонке США и Китая за первую экономику мира произошел «поворот судьбы»

Соединенные Штаты все дальше отрываются от Китая в борьбе за крупнейшую экономику мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Bloomberg.

ВВП США по итогам 2023 года вырос на 6,3% в номинальном выражении (без поправки на инфляцию), КНР - на 4,6%. Очевидно, что американская экономика выходит из периода пандемии в лучшем положении, чем китайская, отмечают аналитики агентства.

Экономические показатели отражаются и на фондовых рынках двух стран. Акции США в январе 2024 года торгуются на рекордных максимумах, в то время как китайские акции переживают сильнейший обвал.

За последние четыре года ценные бумаги Китая и Гонконга потеряли в стоимости порядка $6 трлн. Ключевой индекс внутреннего рынка КНР CSI 300 опустился до пятилетних минимумов.

"Пандемия скрыла многие глубокие и структурные слабости Китая. Сейчас они вылезли наружу. Решение этих проблем может затянуться на десятилетия. Все зависит от способности КНР к реформам", - заявил бывший советник МВФ, директор Центра геоэкономики Атлантического совета Джош Липски.

Все разговоры о том, что Китай станет крупнейшей в мире экономикой теперь отложены на неопределенный срок, резюмировал эксперт.

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