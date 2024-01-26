В США обсудили расширение Южного газового коридора

Расширение Южного газового коридора (ЮГК), по которому газ из региона Каспийского моря поступает в Европу, было среди тем, обсуждаемых на конференции по безопасности в регионе Черного моря, организованной Caspian Policy Center, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе конференции было подчеркнуто, что три года согласованных действий и планирования привели к значительным изменениям, включая превращение Турции в регионального поставщика газа благодаря соглашениям с Болгарией, Румынией, Венгрией и Молдовой. Кроме того, достигнут значительный прогресс в расширении инфраструктуры импорта природного газа в Турции, что облегчает доставку газа в Европу через Южный газовый коридор. Обсуждения также коснулись возможности увеличения объемов поставок газа по этому коридору.

В ходе конференции была подчеркнута важность полной реализации Южного газового коридора. Партнеры активно участвуют в усилиях по удвоению объемов газа, транспортируемого по коридору, к 2027 году, что является позитивным событием.

Кроме того, внимание было обращено на морские буровые операции в Черном море, которые направлены на укрепление энергетической безопасности Турции и Румынии при одновременном снижении зависимости от импорта.

Отметим, что по Южному газовому коридору транспортировка азербайджанского газа в Европу началась 31 декабря 2020 года. Газ из региона Каспийского моря транспортируется в европейские страны через Грузию и Турцию.

Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов США при прогнозе в 45 миллиардов долларов. Ожидается, что капитальные затраты по проекту ЮГК полностью окупятся в течение 8-10 лет.

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