Развитие проектов в рамках Среднего коридора выгодно для Казахстана и Хорватии

Развитие проектов в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор) выгодно для Казахстана и Хорватии.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в ходе встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

"Казахстану и Хорватии выгодно развивать транспортно-логистические проекты, особенно в рамках Среднего коридора. Это одно из эффективных направлений, которому Казахстан уделяет особое внимание", - сказал он.

Также министр сообщил, что в Казахстане реализуются масштабные реформы в различных секторах экономики и призвал хорватскую сторону подключиться к крупным проектам.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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