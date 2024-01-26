Катар - это не просто страна, это - истинное открытие для тех, кто ищет новые грани путешествий. Невероятные пляжи, на которых золотистый песок тает под ногами, роскошные отели, предлагающие неповторимый комфорт, безграничные возможности для шопинга и насыщенный календарь событий - все это делает Катар идеальным туристическим направлением для туристов из Азербайджана. Далее мы представим календарь мероприятий на ближайшие месяцы, чтобы помочь вам создать незабываемые воспоминания от посещения этого замечательного места.

Выставка ювелирных изделий и часов (DJWE) 2024

DJWE - грандиозное событие, ставшее международной платформой, объединяющей экспертов ювелирной и часовой индустрии со всего мира, а также самой значимой выставкой ювелирных изделий в регионе Арабского залива. Выставка пройдет в Doha Exhibition & Convention Centre (DECC) в период с 5 по 11 февраля.

В этом году выставка, отмечающая 20-летний юбилей, с гордостью представляет впечатляющий ансамбль мировых ювелирных брендов, в числе которых знаменитые имена, такие как Chanel, Cartier, Tiffany & Co., Bulgari, Rolex, Patek Philippe, IWC.

Но DJWE - это не только виртуозные шедевры ювелирного искусства и безукоризненные часы; организаторы предлагают гостям уникальные лекции, наполняющие каждый день мероприятия дополнительным изыском и знанием.

Лицами 20-й юбилейной ювелирной выставки DJWE стали супермодель Ирина Шейк и легендарный французский футболист Тьерри Анри. Выставка сопровождается захватывающей рекламной кампанией Jewelry Connoisseurs, демонстрирующей эксклюзивную коллекцию экстраординарных ювелирных украшений и часов. Съемки проходили в небоскребе Katara Towers, ставшем символом Дохи, представляя собой пересекающиеся мечи, изображенные на гербе государства.

Подчеркнем, что предстоящее мероприятие направлено на прославление искусных мастеров ювелирного и часового дела - выставка покажет исключительно эксклюзивные украшения и модели часов. Для ее посещения нужно пройти регистрацию - готовьтесь к великолепию и удивительному погружению в мир роскоши на DJWE!

Для получения последних новостей и регистрации посетите страницу www.visitqatar.com

Катарский международный фестиваль гастрономии (QIFF) 2024

Одним из наиболее ожидаемых событий в Дохе является Катарский международный фестиваль гастрономии, который пройдет с 7 по 17 февраля в тринадцатый раз в Family Zone Doha Expo 2023 в парке Al Bidda. На этом крупнейшем кулинарном событии страны гостей ждут более 100 киосков с вкуснейшей едой, в том числе и представители нескольких самых известных ресторанов Катара и региона. Оригинальные дополнения к QIFF 2024 включают новые игры и соревнования, ужин в небе и показы футбольных матчей.

На фестивале соберутся известные шеф-повара, как местные, так и международные, которые представят свои гастрономические шедевры. Посетители смогут насладиться всем этим разнообразием вкусов в сопровождении живой музыки и развлекательной программы. Это идеальное место для настоящих гурманов, которое станет для каждого вкуснейшим кулинарным открытием!

Чтобы быть в курсе последних новостей и событий в календаре Катара, посетите сайт www.visitqatar.com

Международный фестиваль арабских скакунов

Это мероприятие, которое в текущем году пройдет в период с 1 по 11 февраля, позволяет посетителям со всего мира увидеть этих потрясающих животных и познакомиться с культурой коневодства. Фестиваль известен красочной шоу-программой с участием арабских скакунов и конно-спортивными соревнованиями. Подчеркнем, что фестиваль проходит под патронажем эмирата Катара в Центре национальной культуры и искусства (Katara Cultural Village) в Дохе.

Погрузитесь в величественный мир арабской конной культуры, который оставит незабываемые воспоминания!

MotoGP 2024

Мото-Гран-при Катара - это один из этапов соревнований чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP, проводимый на гоночной трассе Лусаил. В этом году захватывающее дух мероприятие состоится в период с 8 по 10 марта и подарит всем фанатам MotoGP невероятные эмоции. Отметим, что дети до 12 лет могут принять участие в трехдневном мероприятии бесплатно.

Откройте для себя волнующий мир мотогонок на MotoGP - более подробно с календарем мероприятий можно ознакомиться здесь.

Как видите, в Катаре вас ждет множество захватывающих событий, каждое из которых обещает удовольствие и впечатления и, самое важное, разнообразие впечатлений для каждого. Катар - это не просто место, это - источник вдохновения, эмоций и незабвенных впечатлений. Отправляйтесь в путешествие и создайте свои собственные неповторимые моменты в Катаре!

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