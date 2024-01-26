Цены на нефть завершают неделю максимальным ростом с октября

Котировки нефти опускаются в пятницу, но завершают неделю максимальным ростом с октября, передает Day.Az со ссылкой на Интефакс.

К 15:00 по бакинскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,52 (0,63%), до $81,91 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,72 (0,93%), до $76,64 за баррель.

Накануне оба контракта подорожали более чем на 3% и завершили торги на максимумах с конца ноября. На этой неделе как Brent, так и WTI увеличились в цене более чем на 4%.

Цены на нефть повышались в январе на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Дополнительную поддержку рынку на этой неделе оказали новости о падении добычи в США из-за морозной погоды, а также объявленные Китаем меры стимулирования экономической активности, улучшившие настрой инвесторов в отношении перспектив экономики КНР.

"Усилия по сдерживанию атак на суда в Красном море не помогли предотвратить дестабилизацию ситуации", - говорит аналитик IG Asia Pte Йип Джун Ронг. В результате трейдеры начали закладывать в цены более длительное сохранение напряженности, отмечает эксперт. Поддержку нефтяному рынку также оказали данные о снижении запасов в США и сильный отчет о динамике американского ВВП, резюмирует аналитик.

С начала января цены на нефть выросли на 6,5-7%.

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