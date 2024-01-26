Стоимость перевозки нефти по морю взлетела

Стоимость морских перевозок нефти взлетела из-за нападений йеменских хуситов. Об этом со ссылкой на данные Балтийской биржи в Лондоне сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Из-за конфликта в Красном море аренда нефтяного танкера для доставки продуктов переработки с Ближнего Востока в Японию подорожала на три процента, до отметки в 101 тысячу долларов в день. Это новый рекорд для морских перевозок со времен пандемии, когда из-за перенасыщения рынка трейдеры стали хранить нефть на судах.

Необходимость огибать Африканский континент, минуя Баб-эль-Мандебский пролив и Суэцкий канал, приводит к тому, что судам приходится преодолевать большие расстояния. По данным площадки, танкеры в зависимости от их размера зарабатывают от 97 до 117 тысяч долларов в день на транзите нефти с Ближнего Востока в Европу.

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