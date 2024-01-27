Еженедельный обзор валютного рынка

По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

15 января

1,7

22 января

1,7

16 января

1,7

23 января

1,7

17 января

1,7

24 января

1,7

18 января

1,7

25 января

1,7

19 января

1,7

26 января

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0107 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0052 маната и составил 1,8490 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

15 января

1,8637

22 января

1,8534

16 января

1,8561

23 января

1,8529

17 января

1,8482

24 января

1,8470

18 января

1,8522

25 января

1,8489

19 января

1,8508

26 января

1,8427

Средний курс за неделю

1,8542

Средний курс за неделю

1,8490

На этой недели официальный курс маната по отношению к российскому повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений (0,0192 маната за рубль).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

15 января

0,0193

22 января

0,0192

16 января

0,0194

23 января

0,0193

17 января

0,0193

24 января

0,0192

18 января

0,0190

25 января

0,0192

19 января

0,0191

26 января

0,0191

Средний курс за неделю

0,0192

Средний курс за неделю

0,0192

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0562 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

15 января

0,0565

22 января

0,0563

16 января

0,0565

23 января

0,0562

17 января

0,0564

24 января

0,0561

18 января

0,0564

25 января

0,0562

19 января

0,0563

26 января

0,0561

Средний курс за неделю

0,0564

Средний курс за неделю

0,0562

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