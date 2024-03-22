Нефтяные котировки заканчивают неделю снижением

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость майского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent снизилась на 0,70% и составила $85.18 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в мае, снизилась на 0,72% и составила $80.49.

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