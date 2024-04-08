В европейской стране намерены сэкономить €1,4 млрд в 2024 году

Правительство Словакии в текущем году должно найти возможность сэкономить €1,4 млрд средств госбюджета. Со ссылкой на премьер-министра республики Роберта Фицо об этом сообщило Словацкое радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство только в текущем году должно сэкономить 1,4 млрд евро средств госбюджета", - привело радио слова премьера.

Фицо также заявил, что власти планируют поднять налоги на табачные изделия и содержащие сахар безалкогольные напитки. Кроме того, по словам Фицо, не исключается возможность сокращения на 30% числа сотрудников структур госуправления.

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