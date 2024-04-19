Глава МВФ дала совет Китаю

Китаю необходимо использовать внутренние источники для роста.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала сегодня Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время брифинга по глобальной политике в рамках Весенних совещаний МВФ в Вашингтоне.

"У меня была возможность посетить Китай и обсудить с китайским руководством вопрос о том, что они думают о перспективах роста страны. И вот мои основные выводы. Во-первых, Китай находится на развилке. Стране необходимо определить стратегию роста на будущее. Тем не менее в последние десятилетия Китай основывался на определенном комплексе политики, ориентированном на экспорт. Но теперь пришло время использовать внутренние источники для роста", - сказала она.

Георгиева отметила, что МВФ видит три важные возможности для Китая.

"Во-первых - сместить экономику в сторону внутреннего потребления. На самом деле это соответствует стремлению Китая к созданию экономики с двойной циркуляцией. Потребуется придать потребителям больше уверенности и предложить им больше услуг и товаров. Мы знаем, что услуги здравоохранения в Китае могут значительно расшириться", - сказала она.

Во-вторых, по словам директора-распорядителя МВФ, реформы в Китае, которые хорошо послужили стране, по-прежнему необходимы.

"И последнее, но не менее важное: прямо сейчас существуют некоторые проблемы, и то, как они будут решены, будет иметь последствия для роста Китая. Наиболее очевидным примером является сектор недвижимости. Люди в Китае полагаются на домовладение как на способ сэкономить, но эти сбережения уменьшаются, когда цены на недвижимость падают. Это влияет на доверие потребителей. И поэтому более решительные меры в данном секторе, безусловно, помогут Китаю", - добавила Георгиева.

Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.

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