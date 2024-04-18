Экономический рост на Кавказе и в Центральной Азии в 2024 г. останется устойчивым

Экономический рост на Кавказе и в Центральной Азии в 2024 году останется устойчивым.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал сегодня директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихад Азур во время брифинга в рамках Весенних совещаний МВФ в Вашингтоне.

"Рост на Ближнем Востоке и в Северной Африке сдерживается конфликтами, снижением добычи нефти, сбоями в торговле и высоким долгом. Риски исключительно высоки. Рост на Кавказе и в Центральной Азии остается устойчивым, поддерживаемый положительными торговыми и финансовыми потоками. Ожидается, что рост в странах Кавказа и ЦА составит 3,9 процента в 2024 году и 4,8 процента в 2025 году, а в странах Ближнего Востока и Северной Африки - 2,7 процента в 2024 году и 4,2 процента в 2025 году", - сказал он.

Азур отметил, что даже спустя 10 лет после серьезного конфликта доход на душу населения в странах Ближнего Востока и Центральной Азии остается примерно на 10 процентов ниже, чем в других пострадавших от конфликта странах.

"В странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в странах Кавказа и ЦА ожидается неравномерное восстановление. Хотя в большинстве стран инфляция снижается в соответствии с глобальными тенденциями, перспективы роста в разных странах расходятся. Начиная с Ближнего Востока и Северной Африки, конфликт в Газе и Израиле причинил огромные страдания. Кроме того, перебои в судоходстве на Красном море усугубили существующую уязвимость", - сказал директор Департамента МВФ.

Он добавил, что конфликты отрицательно влияют на активность в некоторых нестабильных странах с низкими доходами.

"Наш анализ показывает, что конфликт не только приводит к долговременным человеческим и социальным издержкам, но также может привести к большим и постоянным потерям производства с потенциальными последствиями для других стран. Мы прогнозируем, что в странах Кавказа и ЦА экономический рост в этом году останется устойчивым. Кроме того, переориентация торговли меняет торговлю в регионе Кавказа и ЦА", - сказал Азур.

Он отметил, что второй проблемой является инфляция.

"Инфляция снижается в соответствии с глобальными тенденциями и приближается к исторической тенденции во многих экономиках, при этом около 1/3 стран сейчас близки к среднему уровню или даже ниже этого уровня, а циклы ужесточения денежно-кредитной политики, похоже, завершились в большинстве экономик. В следующем году в странах Кавказа и ЦА инфляция будет ниже целевого показателя или близка к нему. Прогнозируется, что инфляция снизится с 7,7 процента в 2024 году до 7,1 процента в следующем году", - сказал директор Департамента МВФ.

Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.

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