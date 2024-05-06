ABB удостоен двух наград от международной платежной системы Mastercard. Дебетовая карта Tam DigiCard получила награду в номинации "Успешный запуск продукта". Кроме того, Банк отмечен за успешное сотрудничество с Mastercard.

Карта Tam DigiCard, представленная в сентябре прошлого года, позволяет легко и быстро выполнять множество банковских операций без установленных лимитов. Ее можно приобрести за считанные секунды через мобильное приложение ABB-mobile и сразу же использовать через Apple Pay и Google Pay.

Сотрудничая с Mastercard, ABB регулярно реализует проекты и кампании, предоставляя клиентам по всему миру безграничные преимущества. ABB выделяется как азербайджанский банк, сотрудничающий с наибольшим числом международных платежных систем.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.