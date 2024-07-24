Уточнены перспективы газового сотрудничества Азербайджана и Словении

Подписанный в среду в Баку SOCAR и крупнейшей словенской компанией по поставкам газа Geoplin меморандум о взаимопонимании является рамочным документом и фактически первым реальным шагом к газовому сотрудничеству Азербайджана и Словении.

Как передает Day.Az, об этом эксклюзивно Trend сообщил информированный источник.

"В этом документе не отражены конкретные объемы газа, он не носит обязывающего для сторон характера. Стороны договорились, что если у Азербайджана будут излишки газа, то он будет в рабочем порядке согласовывать их возможные поставки в Словению", - отметил источник.

Внутренние потребности Словении в газе - менее 1 млрд кубометров в год и они почти полностью обеспечиваются за счет импорта газа из разных источников.

Geoplin покрывает около 50% потребностей розничного рынка газа в Словении.

Словения обладает сетью магистральных газопроводов протяженностью 1121 км, обеспечивающей импорт газа из Италии, Австрии и Алжира. Оператор сети - компания Plinovodi (100%-я "дочка" Geoplin).

Ранее, в мае 2024 года Geoplin подписала приложение к контракту с алжирской компанией Sonatrach на поставку природного газа через территорию Италии с возможным ростом.

"Через Италию может идти и азербайджанский газ в Словению, нужно небольшое увеличением мощности трансграничного трубопровода между Италией и Словенией, и соответствующие работы могут завершиться в течение года", - отметил источник.

Словения рассчитывает, что азербайджанский газ мог бы покрыть около 30% ее потребностей, в случае наличия у Азербайджана свободных объемов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!