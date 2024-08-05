COP29 - единственный шанс для устранения разрыва в климатических действиях и финансировании.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сообщила генеральный секретарь международной ассоциации Commonwealth Патрисия Скотланд в интервью Press Trust of India.

"Переговоры по климату на COP29 в Баку представляют собой единственный шанс для мира устранить разрывы в климатических действиях и финансировании, что крайне важно для восстановления доверия между странами и защиты жизней и средств к существованию", - сообщила она.

В интервью Скотланд подчеркнула, что привлечение производителей ископаемого топлива в качестве союзников в борьбе с изменением климата имеет решающее значение.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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