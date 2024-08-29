Три главные цели COP29 от Еврокомиссара

Источник: Агентство международной информации Trend

В ближайшие недели и месяцы встречи по COP29 на техническом и политическом уровнях будут активизироваться.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend еврокомиссар по климатическим действиям Вопке Хукстра.

"Эта миссия стала важным шагом на пути к COP29, и встречи на техническом и политическом уровнях будут активизироваться в предстоящие недели и месяцы. Осталось несколько месяцев до COP, эта дата приближается очень быстро, и я хотел обсудить приоритеты и цели COP, подготовку к этому мероприятию с назначенным президентом COP29 Мухтаром Бабаевым и другими представителями правительства. Я также хотел обменяться мнениями с представителями гражданского общества, поскольку они являются ключевой частью дебатов", - сказал он.

Хукстра отметил, что на COP29 министры и лидеры должны: 1) подтвердить свою приверженность переходу от ископаемого топлива и начать демонстрировать, какие они предпринимают шаги для этого; 2) согласовать новую амбициозную и реалистичную цель по климатическому финансированию, которая обеспечит уверенность в том, что государственные и частные ресурсы будут доступны для поддержки этого перехода; 3) запустить международный углеродный рынок в соответствии с Парижским соглашением, правилами, обеспечивающими экологическую целостность, прозрачность и подотчетность.

"COP станет важным этапом для представления первых отчетов о прозрачности от стран-участниц, а также для проверки того, что мы все находимся в процессе разработки наших следующих целей по снижению выбросов, которые помогут достичь нулевого уровня выбросов к середине века", - сказал еврокомиссар.

Хукстра добавил, что в ходе встреч в рамках визита также были обсуждены амбиции Азербайджана в сфере борьбы с изменением климата, в частности то, как страна планирует ускорить достижение своих климатических целей.

"Во время встреч мы также обменялись мнениями о возможных инициативах в рамках Программы действий COP29 по возобновляемым источникам энергии, водороду, метану, хранению и сетям. Для меня также было очень важно встретиться с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Сотрудничество по вопросам климата и COP29 является частью более широкого диалога с Азербайджаном, в котором мы также обсудили права человека, вовлечение гражданского общества и мирный процесс [c Арменией]", - добавил он.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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