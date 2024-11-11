В Баку прошла пресс-конференция "Сети климатических действий"

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочного соглашения ООН об изменении климата (COP29) в Баку состоялась пресс-конференция на тему "Сети климатических действий".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе пресс-конференции обсуждалось создание климатического финансирования и пути его реализации.

Исполнительный директор Сети Тасним Эссоп, сказала, что, если финансовые переговоры не будут решены, это повлияет на переговоры об адаптации.

"В обещаниях, которые мы слышали в Дубае, не было достаточного финансирования. Мы не можем уйти, не осознав полностью, что переговоры по климатическому финансированию добавят потери и ущерб в качестве главного приоритета. Вопрос финансирования влияет на все остальные вопросы", - добавила Т.Эссоп.

Директор сети Мохаммед Адов отметил, что на COP29 в Баку необходимо решить вопрос климатического финансирования и путей его обеспечения.

"Последствия климатических катастроф в мире растут. Мы сталкиваемся с экстремальными погодными явлениями, что влияет на наши механизмы преодоления трудностей", - сказал директор Cети.

Он добавил, что сотрудничество в рамках COP29 по вопросам климатического финансирования может решить судьбу планеты.

Отметим, что COP29 официально стартовал сегодня в Баку. Мероприятие, которое пройдет с 11 по 22 ноября, соберет мировых лидеров, политиков и экспертов по климату для обсуждения насущных вопросов изменения климата. На повестке дня - климатическое финансирование, цели по сокращению выбросов и глобальное сотрудничество. Ожидается, что результаты COP29 окажут значительное влияние на формирование будущей климатической стратегии планеты.