Что сулит Азербайджану развитие коридора "Север-Юг"?

В последние годы Азербайджан предпринял значительные шаги в области развития транспортных коридоров. В частности, географическое расположение страны сделало ее одним из главных транзитных узлов, соединяющих Европу и Азию. Шаги, предпринятые Азербайджаном в этой области, не только увеличивают логистический и торговый потенциал региона, но и дают стране экономические и геополитические преимущества.

Активная роль Азербайджана на Транскаспийском международном транспортном маршруте (Средний коридор) вносит большой вклад в превращение региона в логистический и торговый центр, углубление экономического сотрудничества и повышение значимости страны в глобальных торговых связях. Эта инициатива усиливает международную экономическую позицию Азербайджана и еще больше усиливает его стратегическую роль. Расположение страны на маршруте международного транспортного коридора Север-Юг обещает ей значительные перспективы в сфере торговли, логистики и грузоперевозок.

Утверждение соответствующим указом главы азербайджанского государства Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в целях развития транзитных грузовых перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" подразумевает глубокий подход страны к данному проекту.

За последние несколько месяцев также были подготовлены "План действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок на 2024-2026 годы", "Государственная программа по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы".

Азербайджанская Республика присоединилась к транспортному проекту "Север-Юг" в 2005 году, реализация же этого проекта началась в 2000 году с подписания соглашения между Россией, Ираном и Индией в Санкт-Петербурге. В число приоритетов России и Азербайджана входят вопросы увеличения перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг", соединяющему Западную Европу с Азией, улучшения инфраструктурного обеспечения вдоль коридора, упрощения процедур пересечения границ и т.д.

Как передает Day.Az, депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов сказал Trend, что Азербайджан является одной из стран, способствующих расширению международных транспортных коридоров.

Он отметил, что прохождение через Азербайджан Среднего коридора (Запад-Восток) и коридора "Север-Юг" не только усиливает геополитическое положение страны, но и оказывает прямое влияние на государственные доходы. "Учитывая, что рассматриваемый коридор имеет доступ как к Индии, так и к заливу через территорию Ирана, это, конечно, создает возможности для перевозки большего количества грузов", - сказал Байрамов.

По словам депутата, транспортный коридор "Север-Юг" создает новые возможности для увеличения доходов Азербайджана от международных грузоперевозок в ненефтяном секторе. "Это важно также с точки зрения вывода на новые рынки производимой в Азербайджане ненефтяной продукции. Стимулирование развития ненефтяного сектора через транспортные коридоры однозначно возможно, это является одним из приоритетных направлений проводимой в Азербайджане политики в области транспорта", - сказал он.

Отметим, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 7 декабря 2015 года "Об ускорении работ на отрезке Международного транспортного коридора Север - Юг, проходящем через территорию Азербайджанской Республики", построена новая дорога длиной 8,3 км до моста через реку Астарачай, железнодорожный мост над рекой Астарачай, проложено 1,4 километра пути до грузового терминала, созданного на территории Исламской Республики Иран. В целом, предполагается, что начало работы коридора на полную мощность приведет к значительному увеличению транзитных доходов Азербайджана в будущем.

Экономист Эльдениз Амиров сказал Trend, что Азербайджан, присоединившись в 2005 году к документу о закладке фундамента транспортного коридора "Север-Юг", проделал за прошедший период большую работу.

"Именно Азербайджан имеет лучший показатель по инфраструктуре среди стран по этому коридору. Учитывая, что один маршрут коридора "Север-Юг" проходит через Каспийское море, один со стороны Азии, а другой - через Азербайджан, азербайджанская часть является наиболее перспективной", - отметил он.

Амиров добавил, что чем больше будет транспортных коридоров и чем больше стратегических экономических документов будет подписано с другими странами, тем это, безусловно, лучше для экономики страны.

Отметим, что в 2024 году объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан увеличился на 8,4% по сравнению с 2023 годом и составил 14,5 млн тонн.

По данным Государственного комитета статистики, за январь-ноябрь прошлого года объем перевезенных грузов по транспортным коридорам, проходящим по территории Азербайджана, составил 30 254,8 тыс. тонн.

Этот показатель на 282 тыс. тонн, или на 0,9% больше, чем за тот же период 2023 года. За этот период по железной дороге было перевезено 13,9 млн тонн, или 46% грузов, по автомобильным дорогам - 9,1 млн тонн, или 30,1%, по морю - 7,2 млн тонн, или 23,9%. Транзитные грузы составили 57%, или 17,2 млн тонн грузов, перевезенных по коридорам.