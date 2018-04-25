Азербайджан начинает разработку крупного золотого месторождения - ПОДРОБНОСТИ
До конца 2018 года будет готов документ по технико-экономическому обоснованию сульфидной фазы в рамках эксплуатации месторождения "Човдар", расположенного в Дашкесанском районе Азербайджана.
Об этом, как передает Day.Az, в эксклюзивном интервью Trend сообщил председатель правления государственной компании AzerGold Закир Ибрагимов.
"На данный момент на месторождении "Човдар" мы осуществляем добычу цветных и драгоценных металлов. Эксплуатация открытого азербайджанскими геологами в 1998 году месторождения состоит из двух фаз: наземная (оксидная) и подземная (сульфидная) фазы. В настоящее время ЗАО "AzerGold" осуществляет наземную стадию добычи, которая продлится до 2021 года, после чего последует сульфидная фаза эксплуатации месторождения. В рамках сотрудничества с международной консалтинговой компанией до конца текущего года будет готов документ по технико-экономическому обоснованию сульфидной фазы. По нашим предварительным прогнозам, сульфидная фаза эксплуатации Човдарского месторождения продлится не менее пяти лет", - сказал Ибрагимов.
По его словам, параллельно ЗАО ведет разведывательные работы с целью выявления потенциально перспективных месторождений полезных ископаемых.
"В частности, на ближних и дальних флангах месторождения "Човдар" производятся наружные испытательные работы, осуществляются геофизические исследования на близлежащих перспективных территориях. В результате осуществляемых испытательных работ в семи километрах от месторождения "Човдар" был обнаружен перспективный участок Агйохуш. На данном участке уже ведутся комплексные геологические исследования", - отметил председатель правления ЗАО.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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