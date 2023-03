4 лучших перекуса для здоровья сердца

Известно, что некоторые питательные вещества приносят пользу сердечно-сосудистой системе. Это, например омега-3 жирные кислоты, клетчатка и флавоноиды. Издание Eat this, not that перечислило продукты, которые содержат эти вещества, и могут стать отличным и полезным перекусом.

Орехи и семена.

Больше всего омега-3 жирных кислот содержится в грецких орехах, миндале, фундуке, орехах макадамия и пекан. Можно добавить в смесь семена конопли, сухофрукты без добавления сахара и даже немного тёмного шоколада.

Крекеры с тунцом.

Консервированный тунец может быть одним из самых удобных источников белка. А что касается крекеров, то следует выбирать те, что сделаны из цельного зерна, содержат семена чиа или лён.

Тост с авокадо.

Авокадо содержит ненасыщенные жиры и лучше всего его объединить с цельнозерновым хлебом.

Ягодный смузи.

Все ягоды содержат различные соединения и питательные вещества, которые могут помочь в здоровье сердца. А чтобы сделать смузи сбалансированной закуской, добавьте в него источник полезных жиров и белков, например, семена чиа, конопли и молотые семена льна.

Источник