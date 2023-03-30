Орехи оказались полезны для здоровья почек

Учёные выяснили, что потребление орехов связано со значительно более низкой распространённостью хронической болезни почек (ХБП) и низкой смертностью.

Учёные из Хуачжунского университета науки и технологии в Китае изучили данные 6072 взрослых американцев (в возрасте 20 лет и старше) для оценки связи между потреблением орехов и распространённостью и смертностью от ХБП.

Исследователи обнаружили, что употребление орехов от одного до шести раз в неделю было связано с более низкой распространённостью ХБП болезни. Более высокое потребление орехов людьми без ХБП также было значительно связано с более низкой смертностью от всех причин, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний.

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