Как на здоровье повлияет отказ от колбас и сосисок

Врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал, от каких продуктов лучше отказаться, чтобы продлить срок жизни и обезопасить себя от некоторых неприятных и опасных заболеваний.

Отказаться следует от продуктов из переработанного мяса - колбас, сосисок, сервелатов и подобного.

Опасность для здоровья этих продуктов заключается в высоком уровне соли. Если злоупотреблять колбасами, сосисками и прочими подобными продуктами, можно спровоцировать развитие артериальной гипертензии.

Также на 18% увеличивается риск рака толстого кишечника, если есть более 50 граммов переработанного мяса в день. Эти продукты могут привести и к подагре - из-за повышения в организме уровня мочевой кислоты.

"Переработанным мясом называют все колбасы, сосиски, сардельки, сервелаты, салями, карбонады, - всё, что запечено, всё, что приготовлено. И ещё вдобавок консервированное мясо", - отметил Продеус.

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