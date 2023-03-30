Эти 5 овощей хороши для похудения

Эксперты часто советуют есть больше овощей, чтобы сформировать правильный рацион. Кроме того, овощи могут помочь вам снизить вес. Диетологи рассказали, какие именно овощи лучше всего есть для похудения.

Брокколи.

Как утверждают специалисты, брокколи содержат антиоксиданты, которые уменьшают воспаление в организме. А хроническое воспаление может вызвать увеличение веса.

Болгарский перец.

В болгарском перце мало калорий и много питательных веществ, а также он помогает надолго сохранить чувство сытости.

Лук.

Лук может заменить более калорийные вкусовые добавки. Также этот овощ является отличным источником пребиотиков для поддержания здорового баланса микробиома кишечника.

Острый перец.

Содержащийся в перце капсаицин улучшает метаболизм.

Свекла.

Её полезно есть перед тренировками - они станут эффективнее.

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