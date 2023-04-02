Даже небольшая пачка знаменитых Raffaello с миндалем в магазине стоит достаточно дорого. При этом домашний аналог, конфеты "Рафаэлло", готовятся элементарно по специальному упрощенному рецепту. Для приготовления десерта не потребуется включать духовку или замешивать ингредиенты при помощи миксера. Результат же, как признают многие, действительно напоминает настоящие конфеты Raffaello.

Ингредиенты:

сливочное масло - 130 г;

кокосовая стружка для основы -130 г;

кокосовая стружка для обсыпки - 40 г;

миндаль - 60 г;

сгущенное молоко - 4 ст. л.

Пошаговый рецепт приготовления конфет "Рафаэлло":

Сгущенное молоко переливаем в удобную миску.

Добавляем к нему размягченное сливочное масло.

Всыпаем 130 г кокосовой стружки и тщательно перемешиваем.

Ставим массу на 30 мин. в холодильник.

Тем временем чистим миндаль.

Возвращаем на рабочую поверхность кокосовую смесь.

Формируем из нее небольшие круглые конфеты, в центр каждой кладем миндаль.

Обваливаем каждую заготовку в кокосовой стружке.

Ставим на 30 мин. в холодильник до полной стабилизации.

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