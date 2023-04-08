https://news.day.az/gurmaniya/1553675.html При каких условиях поздний ужин не вреден?
При каких условиях поздний ужин не вреден?
Профессор Королевского колледжа Лондона провёл исследование среди 80 тысяч взрослых жителей Великобритании и выяснил, когда поздний ужин не вреден.
Предварительные данные показывают, что некоторые люди вполне могут ужинать в 21:30, при этом сохраняя здоровье и избегая проблем с весом.
Суть в том, чтобы на следующий день так же поздно позавтракать, в идеале в 11:30 или позже. Это необходимо, чтобы достичь 14-часового окна голодания, которое, согласно имеющимся данным, полезно для обмена веществ.
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