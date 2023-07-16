ВОЗ предупредила о возможной опасности ингредиента диетической колы

Агентство Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) по исследованию рака может официально признать сахарозаменитель аспартам возможным канцерогеном, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Этот популярный подсластитель используется в качестве ингредиента во многих диетических версиях газированных напитков, в частности колы. По данным источника, 14 июля аспартам будет впервые внесен в список Международного агентства по изучению рака (IARC) как "возможно канцерогенный для человека".

Комитет ВОЗ по пищевым добавкам JECFA также пересмотрит рекомендации по потреблению аспартама, который с 1981 года называл безопасным при поступлении в организм в допустимых пределах. Рекомендаций JECFA придерживаются национальные регулирующие органы, в том числе в США и Европе.

В 2022 году исследование, проведенное во Франции среди 100 тысяч взрослых, показало, что у людей, в рационе которых было больше искусственных подсластителей, включая аспартам, был повышен риск развития рака.