В Таиланде Burger King выпустил бургер с 20 слоями сыра

Компания Burger King в Таиланде выпустила бургер с рекордным количеством сыра. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNN.

На этой неделе тайский оператор сети ресторанов быстрого питания представил так называемый "настоящий чизбургер" - булочку с 20 ломтиками сыра. Этот продукт появился в меню тайских ресторанов по сниженной цене: 109 тайских бат ($3,1) по сравнению с обычной ценой 380 бат ($10,9). В социальных сетях Таиланда этот продукт быстро стал вирусным: многие пользователи TikTok опубликовали видеоролики, на которых они пробуют новый бургер.

"Это не шутка. Это правда", - иронично написали в соцсетях Burger King.

В одном из отделений Burger King в Бангкоке менеджер смены рассказал, что заведение вынуждено прекратить принимать заказы на доставку, чтобы сохранить достаточно запасов для посетителей. Посетители отмечали в комментариях к посту о новинке, что бургер имеет слишком насыщенный вкус. "Я смогла доесть только половину", "Другие бургеры и так хороши. Думаю, я вернусь к своему ангусу с двойным сыром, как обычно", - написали в комментариях.