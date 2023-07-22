McDonald's выплатит посетителю $800 тысяч после ожога от наггетса

В США сеть ресторанов быстрого питания McDonald's и компания-владелец франшизы выплатят 800 тысяч долларов семье ребенка, который получил тяжелый ожог наггетсом. Инцидент произошел во Флориде еще в 2019 году, сообщил телеканал CBS NEWS, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что мать купила четырехлетней девочке "Хэппи мил", после чего дала наггетсы ребенку на заднем сидении автомобиля. Кусок горячей курицы выпал из коробки и застрял между сидением и ногой малышки. В результате ребенок получил ожог второй степени.

Присяжные посчитали необходимой выплату семье в 800 тысяч долларов "за боль и страдания, увечья, душевные муки, неудобства и потерю способности радоваться жизни". Изначально родители пострадавшей требовали 15 миллионов, однако позже мать заявила, что довольна вынесенным решением.