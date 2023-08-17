Марокканские читатели узнали секреты азербайджаской кулинарии

В марокканском франкоязычном издании l'Opinion вышла публикация, посвященная азербайджанской кулинарии. В интервью газете Усния Самедова, руководитель проекта "Азербайджанская кулинария", рассказала о богатстве азербайджанской кухни, высоких вкусовых достоинствах ее блюд и азербайджанском гостеприимстве.

Как сообщает Day.Az, журналисты издания поинтересовались секретами популярности азербайджанских блюд.

"Азербайджанская кухня формировалась на протяжении столетий под воздействием условий, в которых проживают азербайджанцы - коренной народ Южного Кавказа, - рассказала Усния Самедова. - В этом регионе прекрасные условия для развития растениеводства и животноводства, множество пресноводных водоемов и, конечно, Каспийское море. Поэтому неудивительно, что в азербайджанской кухне широко используются мясо, рыба, овощи, крупы, зелень. Азербайджан испокон веков был важным пунктом на маршруте Великого шелкового пути, связующим звеном между Востоком и Западом. Караваны со всего света везли сюда изысканные специи, шелк и другие товары. Кроме того, в Азербайджане издавна выращивали шафран. Отсюда и широкое применение этой и других специй, придающих блюдам неповторимый вкус. Также стоит отметить, что азербайджанцы - мусульманский народ и соблюдают все пищевые запреты, которые диктует ислам".

"Азербайджанская национальная кулинария занимает достойное место среди лучших кухонь мира, - говорится в материале l'Opinion. Особо можно отметить такие неповторимые азербайджанские блюда, как мясная долма из виноградных листьев, кюфта-бозбаш, дюшбара, довга, тава-кябаб, люля-кябаб из рубленной баранины с добавлением курдючного жира и другие".

На вопрос корреспондента об имеющемся сходстве марокканской и азербайджанской кухонь, Усния Самедова подчеркнула, что действительно, в Азербайджане, как и в Марокко, любят мясные блюда, рис, тушеные овощи, щедро используют шафран, куркуму, кориандр, мяту и другие восточные приправы. Мяту в Азербайджане, так же как и в Марокко, называют наня, и добавляют ее не только в чай, но и в супы и мясные блюда. А порошок куркумы часто добавляют в блюда из баранины, курицы и говядины не только ради вкуса, но и для цвета.

"В азербайджанском народе сильны традиции гостеприимства. Совместная трапеза выступает способом сближения и объединения людей, семьи, близких. Любого гостя, прежде всего, вкусно и сытно накормят", - говорится в материале.

Отметим, что проект под названием "Азербайджанская кулинария" был запущен в 2010 году и с тех пор уже издан на 10 языках. Книга призвана популяризировать национальную кухню Азербайджана. В книге "Азербайджанская кулинария" в доступной форме изложены рецепты приготовления наиболее известных блюд азербайджанской кулинарии. Рецепты сопровождаются множеством эксклюзивных красочных иллюстраций, которые не только дают наглядное представление о красоте оформления азербайджанских блюд, но и упрощают процесс их приготовления.