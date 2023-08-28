Вышел полный выпуск передачи MasterChef Türkiye, снятой в Азербайджане

Турецкий телеканал TV8 представил зрителям полную версию посвященного Азербайджану выпуска кулинарного конкурса MasterChef Türkiye. Передача снята при поддержке Государственного агентства по туризму и Института Юнуса Эмре.

Как сообщает Day.Az, в выпуске, снятом на фоне панорамы города Баку в Нагорном парке, команды приготовили такие образцы азербайджанской национальной кухни, как карабахская кята, шах-плов, левенги из кутума, кутабы из зелени и довга.

Представители национальной кулинарной и туристической общественности нашей страны, принявшие участие в программе в качестве гостей, продегустировали приготовленные конкурсантами блюда, проинформировали об азербайджанских блюдах и технике их приготовления.

Кроме того, в выпуске представлены кадры достопримечательностей Баку и живописных мест города Шуша, дана информация об азербайджанских регионах с богатым туристическим потенциалом.