Врач назвала самые полезные для пищеварения продукты

Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова рассказала в статье для портала "Медикфорум" о самых полезных для пищеварения продуктах, передает Day.Az.

По словам эксперта, важной частью пищеварения является кишечник, поскольку в нем содержится более 70% всех клеток, вырабатывающих антитела. Алисова отметила, что живущие в кишечнике бактерии расщепляют клетчатку и производят необходимые организму витамины. Поэтому здоровый кишечник может значительно повлиять на предотвращение заболеваний и воспалений, отметила врач.

Как указала специалист, самыми полезными для кишечника продуктами являются кокосы, мята и ягоды. По словам Алисовой, их потребление позволит предотвратить запоры, нарушение обмена веществ, рак толстой кишки и вздутие живота.

До этого гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что квашеная капуста обладает бактерицидными свойствами, потому что в ней содержится молочная кислота, способная уничтожить токсины. Врач рекомендовала есть данный продукт в обед, поскольку потребление квашеной капусты на ужин может привести к задержке жидкости.