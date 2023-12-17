Названы продукты, стабилизирующие кровяное давление

Ученые из Городского университета Гонконга обнаружили, что пробиотики, содержащиеся в йогурте, сыре и квашеной капусте, стабилизируют кровяное давление. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пробиотики - это микроорганизмы, которые способны восстанавливать нормальную микрофлору органов, а также губительно воздействовать на патогенные бактерии. Пробиотики в норме заселяют микрофлору человека и приносят ему пользу.

Чтобы проверить, эффективны ли пробиотики в борьбе с гипертонией, исследователи провели 16-недельный эксперимент с участием лабораторных мышей. Грызуны из первой группы пили воду с высоким содержанием фруктозы (сахара), которая повышала их кровяное давление. Мыши из второй группы одновременно с подслащенной водой получали пробиотик Bifidobacterium lactis. Третья группа употребляла воду и другой пробиотик - Lactobacillus rhamnosus. Мыши из четвертой группы придерживались своего обычного рациона.

Результаты показали, что у мышей, которым давали пробиотики, уровень кровяного давления был на 20% ниже, чем у грызунов, которые употребляли только воду с фруктозой. Bifidobacterium lactis и Lactobacillus rhamnosus содержатся в таких продуктах, как молоко, сыр, тофу, квашеная капуста.

Сейчас ученые планируют провести дополнительные исследования с участием людей, чтобы доказать эффективность кисломолочных и ферментированных продуктов в борьбе с гипертонией.

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