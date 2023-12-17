Кардиолог раскрыл опасное последствие употребления алкоголя

О возможности приступа мерцательной аритмии после выпивки предупредил в личном Telegram-канале кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин, передает Day.Az.

По словам врача, он проявляется ощущением "выпрыгивающего из груди" сердца после злоупотребления алкоголем. Такое состояние называется синдромом праздничного сердца (СПС). К нему может прибавиться резкая слабость, одышка, а иногда и боли в грудной клетке.

Опасность мерцательной аритмии заключается в формировании тромба в предсердии. Оторвавшись он может закупорить одну из артерий, например, головного мозга. Это чревато обширным инсультом, заявил Утин и сообщил о важности своевременного обращения за медицинской помощью.

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