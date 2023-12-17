Врач перечислила вызывающие сонливость продукты

При употреблении утром натощак простых углеводов человек быстро чувствует себя бодрым, но уже через час его начинает клонить в сон, предупредила нутрициолог, научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. В комментарии для "Ленты.ру" она перечислила основные продукты, вызывающие сонливость, передает Day.Az.

Нутрициолог обратила внимание, что не стоит есть на завтрак выпечку, макаронные изделия, белый хлеб. Содержащиеся в этих продуктах простые углеводы провоцируют скачок уровня глюкозы в крови и, как следствие, выброс инсулина. Однако буквально через час их показатели начинают снижаться, и человека начинает клонить в сон, объяснила специалист.

По словам Шуппо, бананы, которыми многие любят завтракать, - кладезь полезного для сердца калия. Однако фрукт содержит и много магния, который расслабляет мышцы, из-за чего также может возникнуть чувство сонливости.

Правильный, по мнению собеседницы "Ленты.ру", завтрак может включать в себя яйца и сырники, блюда из рыбы, морепродуктов, паштета из печени, киноа, гречки и других круп. "И только затем можно добавить к завтраку углеводы. В этом случае белок выступит в качестве буфера и не допустит формирования максимального пика инсулина в крови", - рассказала Шуппо.

В заключение нутрициолог объяснила, что завтрак необязательно должен быть очень сытным. По ее словам, человеку достаточно получить во время утреннего приема пищи 15-30 граммов чистого белка. Это позволит отрегулировать уровень сахара в крови, сохранить сытость и бодрость как минимум до полудня.

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