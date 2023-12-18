Назван размер безобидной для здоровья порции новогодних салатов

Новогодние салаты можно есть в минимальной дозе - чисто символически, заявила диетолог Елена Соломатина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, специалистка назвала размер безобидной для здоровья порции оливье и селедки под шубой и рассказала, от чего он зависит.

Соломатина обратила внимание, что размер порции новогодних салатов индивидуален для каждого человека и зависит от многих условий, прежде всего от наличия хронических заболеваний, возраста и веса. Однако даже относительно здоровых людей диетолог призвала употреблять любимые новогодние блюда в минимальном количестве.

"Если на столе много блюд, то салаты с майонезом нужно есть по паре ложек, - объяснила Соломатина. - Если же кроме салата оливье и селедки под шубой нет ничего с майонезом, тогда можно съесть и побольше".

Для того, чтобы сделать новогодние салаты полезнее, Соломатина предложила заправлять их не майонезом, а сметаной или йогуртом. Также она рекомендовала заменить колбасу в оливье на отварное мясо.

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