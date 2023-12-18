Назван размер безобидной для здоровья порции новогодних салатов
Новогодние салаты можно есть в минимальной дозе - чисто символически, заявила диетолог Елена Соломатина.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, специалистка назвала размер безобидной для здоровья порции оливье и селедки под шубой и рассказала, от чего он зависит.
Соломатина обратила внимание, что размер порции новогодних салатов индивидуален для каждого человека и зависит от многих условий, прежде всего от наличия хронических заболеваний, возраста и веса. Однако даже относительно здоровых людей диетолог призвала употреблять любимые новогодние блюда в минимальном количестве.
"Если на столе много блюд, то салаты с майонезом нужно есть по паре ложек, - объяснила Соломатина. - Если же кроме салата оливье и селедки под шубой нет ничего с майонезом, тогда можно съесть и побольше".
Для того, чтобы сделать новогодние салаты полезнее, Соломатина предложила заправлять их не майонезом, а сметаной или йогуртом. Также она рекомендовала заменить колбасу в оливье на отварное мясо.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре