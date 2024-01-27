Врач объяснила, как отличить истинный голод от психологического

Повышенное чувство голода может стать причиной перееданий и привести к повышенному риску нарушения метаболизма и ожирения. Чем психологический голод отличается от истинного, "Gazeta.ru" рассказала Евгения Пальченко, врач-эндокринолог "ИНВИТРО-Урал", передает Day.Az.

"На фоне стресса появляется желание "заесть проблемы", и самое простое и под рукой в этом случае чаще всего сладкое и мучное, к тому же сладкое стимулирует выработку серотонина (гормона счастья). Такой стихийный прием быстрых (простых) углеводов провоцирует выброс большого количества инсулина, и чувство голода может появиться уже через два часа после последнего приема пищи. Так формируется определенный шаблон поведения: стресс - сладкое - переедание - осуждение себя - снижение настроения - употребление новой порции сладкого - стресс и так порочный круг замыкается и цикл повторяется", - объяснила она.

По словам врача, истинный голод обусловлен дефицитом питательных веществ, которые организм просит восполнить - глюкоза, аминокислоты, жиры и белки. В этом случае чувство голода нарастает постепенно в течение 3-4,5 часа после еды, при этом появляется ощущение пустоты в желудке, урчание, слабость.

"Истинный голод также может возникать после эмоционального или умственного напряжения, усиленных занятий спортом. То есть присутствует реальная физиологическая причина для повышения аппетита. Психологический голод относится к патологическому, который может быть постоянным и временным. Непостоянный патологический голод - это быстро развивающееся желание поесть, не сопровождающееся никакими физическими ощущениями со стороны желудочно-кишечного тракта. На фоне психологических проблем голод возникает как механизм защиты, формируются новые привычки: заесть стресс или плохое настроение, обиду или одиночество, приступ тревоги. К психологическому голоду можно отнести и привычку есть во время работы, просмотра телевизора или чтения. Постоянный патологический голод формируется вследствие определенных заболеваний или при дисбалансе гормонов - встречается часто при болезнях щитовидной железы, сахарном диабете, а также может сопровождать человека при неправильно назначенных противозачаточных препаратах или антидепрессантах и так далее", - отметила эндокринолог.

Если чувствую голода возникает слишком часто и сопровождается различными симптомами, в том числе повышением массы тела, потливостью, слабостью, раздражительностью, болью в области живота - необходимо обратиться к врачу-терапевту, резюмировала врач Пальченко.

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