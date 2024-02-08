Какие блюда не следует есть в разгрузочные дни?

Разгрузочные дни эффективны в случаях, когда кишечнику нужно время для очищения от пищи. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, для таких дней подходит клетчатка, содержащаяся в овощах и фруктах, а также цельнозерновые каши, крупы и жидкость, передает Day.Az.

"Клетчатку содержат овощи и фрукты, но сладкими фруктами особо не нужно увлекаться, либо цельнозерновые каши, крупы. Также нужно побольше жидкости - могут быть либо вода, либо травяные чаи, несладкие морсы для того, чтобы опять же облегчить вывод остатков. Потому что даже при различных запорах бывает достаточно просто количество жидкости увеличить, и все, дело пойдет быстрее. Мочевыводящую систему можно усилить с помощью настоев из кураги, чернослива, также это могут быть супчики из овощей, можно включить и брокколи, и цветную капусту, и кабачки, и тыкву. Все, что содержит калий, он обладает мочегонным действием, то есть быстрее все это будет выводиться из организма. Лучше, чтобы еда была жидкой, вязкой и теплой, потому что теплая еда стимулирует выработку ферментов и легче это все будет перевариваться", - сказала она.

Соломатина отметила, что в разгрузочные дни не стоит есть острые, соленые и жирные блюда, чтобы поберечь органы желудочно-кишечного тракта. Также специалист призвала убрать из рациона консерванты, красители и усилители вкуса.

"Конечно, не надо каких-то острых блюд, соленных блюд, сладких блюд, жирных блюд, потому что соль будет задерживать жидкость так же, как и сладкое. Острые блюда будут раздражать и так уже раздраженные внутренние органы, потому что они тоже могут чувствовать себя дискомфортно. Жирное - тоже надо поберечь и желчные пузыри, и поджелудочную железу, и печень. Следует максимально убрать консерванты, красители, различные усилители, потому что это нагрузка на ту же печень. Цель разгрузки - пощадить внутренние органы, которые хорошо, так скажем, поработали в праздничные ночи и дни. А на следующий день потихонечку можно добавить питание", - пояснила она.

5 января отмечается Международный разгрузочный день. Впервые его отпраздновали в 2018 году. Создатели праздника рекомендуют в этот день отказаться от употребления потенциально вредной пищи.

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