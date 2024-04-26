Названо лучшее вино для употребления с шашлыком

Правда ли, что вино помогает переваривать мясо и сколько его нужно для этой цели? На этот вопрос aif.ru ответил врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев, передает Day.Az.

Некоторое количество правильного вина действительно помогает переваривать мясо. Но какое количество и какого вина нужно для конкретного человека? Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно понимать, что именно происходит в организме на уровне биохимии.

Всё дело в так называемых полифенолах - это вещества растительного происхождения, которые содержатся в вине (в основном красном), а также в чае, кофе, в определенных фруктах.

Когда мы употребляем красное вино, полифенолы почти в неизменном виде попадают в кишечник, где вступают во взаимодействие с микробиомой, которая представляет собой совокупность всей микрофлоры организма. Способствуя росту одних бактерий и подавлению других, они помогают лучшему функционированию микрофлоры, лучшей усвояемости полезных веществ и лучшему расщеплению белков, которые содержатся в мясе. Поэтому в идеальных лабораторных условиях действительно можно наблюдать такой эффект.

Однако человеческий организм - не лаборатория, и точно индивидуально рассчитать необходимое небольшое количество красного вина, которое нужно выпить за ужином со стейком, чтобы улучшить его переваривание, но не превысить дозу, почти невозможно. При этом вред от содержащегося в вине этилового спирта, особенно при регулярном употреблении, переоценить сложно.

Самая высокая концентрация полифенолов содержится в виноградных косточках и кожуре винограда. И попадают полифенолы в напиток именно благодаря длительному процессу брожения при производстве вина. В этом плане свежие ягоды или сок значительно уступают алкогольному напитку по концентрации этих полезных веществ.

Значит, что запивать мясо с тем же эффектом можно и безалкогольным вином, которое проходит тот же процесс брожения, после которого спирт извлекается техническим способом. Без потери вкуса, качества, пользы и натуральных полифенолов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!