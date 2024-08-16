Правильное хранение маринованных грибов

Казалось бы, в хранении зимних заготовок нет ничего сложного. Главное - убрать банки в темное и прохладное место. Однако это не гарантирует того, что консервация не испортится.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, испорченные заготовки есть нельзя, это очень опасно, особенно если речь идет о грибах. Можно заработать серьезное отравление. Эксперты издания ОСН рассказали, как хранить маринованные грибы и что нужно сделать еще во время готовки, чтобы продукт оставался пригодным к употреблению как можно дольше.

При мариновании грибов следует использовать стеклянные банки с винтовыми металлическими крышками. Пластиковые не подходят. Они могут вызвать окисление. Вся заготовка будет испорчена.

Не забывайте хорошо промыть банки и простерилизовать их. Эти действия спасут грибы от бактерий и плесени. Раскладывая грибы по банкам, добавили специалисты, сверху нужно оставлять немного свободного пространства, при этом грибы должны быть полностью покрыты маринадом.

Если зимой вы достали баночку маринованных грибов, а крышка оказалась вздутой, то немедленно выбросьте такую заготовку, подчеркнули эксперты.

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