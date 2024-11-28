Названы помогающее быстрее уснуть продукты

Диетолог, эндокринолог сети клиник "Семейная" Виктория Елисеева назвала россиянам несколько продуктов, употребление которых помогает быстрее уснуть. Их врач перечислила россиянам в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

В частности, врач порекомендовал перед сном пить ромашковый чай, настой из пассифлоры или чай с мелиссой. В напитках из этих растений присутствует апигенин - природный антиоксидант, который настроит мозг на отдых и поможет быстро заснуть и крепко спать ночью, объяснила врач.

Кроме того, Елисеева порекомендовала перед сном съесть немного миндаля, грецких орехов, киви или банан. По ее словам, в этих продуктах много магния, необходимого для расслабления мышц и снятия напряжения. "Также можно перекусить вишней, ягодами годжи или яйцами и рыбой жирных сортов. Во всех этих продуктах содержится природный мелатонин - гормон, способствующий быстрому засыпанию", - уточнила врач.

При этом от алкоголя Елисеева рекомендовала воздержаться, поскольку из-за него сон становится поверхностным, что не способствует полноценному отдыху.