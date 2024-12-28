Названа здоровая альтернатива вредным фруктовым сокам

Врач превентивной медицины, диетолог Дмитрий Семирядов предупредил о вреде фруктовых соков и назвал здоровую альтернативу им. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Семирядов обратил внимание, что в соках содержится большое количество сахара. По его словам, от одного выпитого стакана вреда не будет, но за праздничные дни дети потребляют несколько литров напитка. Из-за этого увеличивается риск появления лишнего веса, кариеса, проблем с пищеварением и развития других болезней. "Даже свежевыжатые соки не являются решением проблемы, поскольку в них тоже содержится много сахара и мало клетчатки, что вызывает резкий скачок уровня сахара в крови", - добавил эксперт.

Доктор назвал свежие фрукты лучшей альтернативой вредным сокам. Также он предложил давать детям приготовленные дома смузи из овощей и фруктов, поскольку в них содержится больше клетчатки и меньше сахара, чем в соках. Однако даже их потребление следует ограничивать одним стаканом один-два раза в неделю, заключил диетолог.