«Углеводная кома»: как вернуть режим питания после новогодних праздников

Новогодние праздники - это время вкусной еды, встреч с близкими и беззаботного веселья. Однако после их окончания многие не понимают, как вернуть нормальный режим питания. Особенности новогоднего застолья могут привести к увеличению веса и изменению привычек, поэтому важно правильно подойти к процессу восстановления здорового рациона. "Вечерняя Москва" узнала у диетолога Елены Соломатиной, как вернуться к сбалансированному режиму питания после новогодних праздников, передает Day.Az.

По ее словам, нельзя резко устраивать разгрузочные дни и садиться на диеты после новогодних праздников. Это вредно для организма и может привести к еще большему набору веса.

- Помимо набора лишних килограммов, резкое изменение режима питания после праздничной загрузки может привести к большому стрессу. Плавный выход из углеводной комы более полезен для здоровья. Он должен быть приближен к праздничному режиму питания, но быть другим по содержанию. Желудок привык за эти дни к объему, который нужно поддерживать овощами и супами, - сказала она.

Эксперт отметила, что постпраздничный рацион должен включать в себя большое количество клетчатки и белка. Крупы лучше заменить на овощи и квашеную капусту.

- На второе можно есть рыбу или мясо с овощами. Полезно добавить в свой рацион квашеную капусту вместо гарнира из круп, потому что она содержит тартроновую кислоту, которая усложняет переход углеводов в жиры, а янтарная кислота в ее составе улучшает метаболизм. Клетчатка в квашеной капусте поддерживает рост полезных бактерий в кишечнике, - сообщила Соломатина.

Специалист подчеркнула, что если человек очень любит сладкое, то не стоит отказывать себе в удовольствии и полностью исключать сахар из рациона.

- Если человек не может жить без сладкого, нужно выбирать более полезные десерты. Например, пить чай не с шоколадкой, а со сладкими мандаринами и бананами, посыпанными горькой шоколадной крошкой. Также можно есть финики: они содержат хром, который работает как проводник глюкозы в клетку. Он особенно полезен людям с инсулинорезистентностью, - говорит собеседница "ВМ".

Кроме того, как рассказала диетолог, полезным заменителем вредных десертов является безе со стевией. Оно состоит из белка, который хорошо насыщает, а стевия в составе положительно влияет на микроформу кишечника и стимулирует рост полезных бактерий.

По ее мнению, после новогодних праздников главное - не голодать. Иначе человек накинется на еду и съест значительно больше, чем нужно. А поддержание правильного питьевого режима также поможет не испытывать голод.

- Очень важно пить достаточное количество воды, а не заменять ее чаем и кофе. Центр насыщения и центр голода находятся рядом. Человек может путать жажду с желанием поесть, потому что при недостаточном количестве жидкости клетки в организме не вырабатывают достаточное количество энергии. Организм посылает сигналы, что ему срочно нужно съесть что-то сладкое, а на самом деле нужно всего лишь выпить стакан воды, - заверила Соломатина.