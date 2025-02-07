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Как пожарить картошку с хрустящей корочкой

Жареная картошка, кажется, подходит ко всему. Она идеальна с мясом во всех вариантах, с курицей, рыбой и овощами. В будни и праздники - это блюдо будет уместно всегда. Она может выступать даже в одиночестве, и все равно будет иметь успех. Условие только одно - чтобы корочка была хрустящей и румяной, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.