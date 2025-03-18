Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак

На завтрак не стоит есть бутерброды, каши быстрого приготовления, сухие завтраки и пить черный кофе натощак, рассказал "Газете.Ru" врач-диетолог, психотерапевт, профессор и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург, передает Day.Az.

"Многие привыкли начинать утро с бутербродов, каш быстрого приготовления или сухих завтраков. Утром мы часто не имеем достаточно времени, чтобы приготовить что-то полезное, поэтому вынуждены есть эти продукты. Но эти продукты не самые полезные, например, в кашах быстрого приготовления нет ничего полезного, а в составе часто на первых местах стоит сахар. То же самое с сухими завтраками. Бутерброды часто делают с колбасой, но это переработанное мясо, которое тоже не является продуктом здорового рациона. Кроме того, в такие продукты часто добавляют трансжиры, которые вызывают ряд патологий", - отметил доктор.

Кроме того, часто некоторые люди начинают день с черного кофе натощак. Но, по словам врача, такая практика не полезна.

"Кофе с утра натощак может привести к раздражению слизистой оболочки желудка. Это может привести к дискомфорту, изжоге и даже гастриту. Кроме того, кофе стимулирует выработку желудочного сока, что может привести к ускоренному движению пищи через желудочно-кишечный тракт. Это может вызвать ощущение голода вскоре после еды и нарушение пищеварения. Особенно такая практика опасна для людей с болезнями ЖКТ. В любом случае желательно пить кофе с молоком, так как он действует мягче на желудок", - рассказал врач.

Также Гинзбург посоветовал начинать день со стакана воды и брать с собой завтрак на работу, готовя его заранее.

"Еще один вариант, например, варить овсянку, но меньше указанного на упаковке времени, добавить в нее сухофрукты. Вместо сухого завтрака можно использовать гранолу с йогуртом. Также на завтрак можно есть овощи, яйца и тосты из ржаного хлеба с листьями салата", - заключил диетолог.