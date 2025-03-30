Сомнлог рассказал о негативном влиянии кофе на сон

Кофе является неотъемлемой частью утра для многих, помогая проснуться, улучшить настроение и даже приносить пользу организму, сообщает Day.Az.

Однако чашка кофе после обеда может нарушить ночной сон, даже если этого не замечаешь. Так когда же последний безопасный момент для его употребления?

Доктор Дэвид Бенавидес, эксперт в области сна, объясняет, что кофе действует против сна из-за кофеина, который блокирует аденозин - нейромодулятор, вызывающий сонливость. Аденозин накапливается в мозге в течение дня, и кофеин блокирует его действие, давая нам чувство бодрости. Это сдвигает наши биологические часы, а значит, и процесс засыпания.

"Даже одна чашка кофе после обеда может повлиять на способность заснуть", - предупреждает специалист. Исследования показывают, что период полураспада кофеина составляет 5-6 часов. Например, если вы выпьете кофе в 15:00, половина кофеина останется в организме до 20:00-21:00, а если выпить его в 17:00, кофеин может мешать вам заснуть даже в полночь.

Реакция на кофеин индивидуальна: у некоторых людей его метаболизм происходит быстро, у других - медленно, и его воздействие может сохраняться на всю ночь.

Чтобы избежать проблем с сном, эксперты советуют:

Прекращать пить кофе после 13:00-14:00.

Выбирать меньшие порции напитка, например, один эспрессо вместо двойного.

Если после обеда вы ощущаете вялость, лучше перейти на травяной чай или воду с лимоном.

Даже если кажется, что кофе на вас не действует, это может быть иллюзией. На самом деле кофеин может нарушать глубину сна и восстанавливающие процессы во время ночного отдыха. Это приводит к более частым пробуждениям ночью и усталости на следующий день, что вновь заставляет тянуться за кофе. Так и возникает замкнутый круг: кофеин днем - бессонница ночью.

Интересный факт: французский писатель Оноре де Бальзак был настоящим фанатом кофе. Говорят, что он мог выпить до 50 чашек в день! Он верил, что кофе помогает раскрывать его творческие способности. Однако современные исследования показывают, что чрезмерное потребление кофеина может снижать продуктивность и вредить здоровью.