https://news.day.az/gurmaniya/1752693.html Диетолог об основе здорового питания для любого человека Всем известно, что от питания зависит вся жизнедеятельность человека. Каким должна быть пища, чтобы организм чувствовал себя здорово и бодро? Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с "Радио 1" заявил, что основной принцип питания - сочетание белков, жиров и углеводистой пищи.
Диетолог об основе здорового питания для любого человека
Всем известно, что от питания зависит вся жизнедеятельность человека. Каким должна быть пища, чтобы организм чувствовал себя здорово и бодро?
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с "Радио 1" заявил, что основной принцип питания - сочетание белков, жиров и углеводистой пищи.
"Нужно, чтобы все непосредственно находилось в балансе на нашей тарелке. То есть достаточное количество мяса, овощей и круп. Это даст нам абсолютно сбалансированный прием пищи, где тело заберет нужную энергию", - сказал эксперт.
По его словам, все "компоненты здоровой тарелки" играют важную роль в организме, например, белковая составляющая отстраивает практически все структуры, а клетчатка обеспечивает здоровье кишечнику и чистит пищеварительный тракт.
"Если широко говорить о принципах питания, то для здоровья этого будет достаточно. Если говорить о более частном, то следует отталкиваться от целей и задач. И тогда будет вопрос индивидуального подхода и выбора своего стола", - подчеркнул Пристанский.
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