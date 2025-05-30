Диетолог об основах здорового питания для любого человека

Всем известно, что от питания зависит вся жизнедеятельность человека. Каким должна быть пища, чтобы организм чувствовал себя здорово и бодро?

Роман Пристанский в беседе с " Диетолог, нутрициологв беседе с " Радио 1 " заявил, что основной принцип питания - сочетание белков, жиров и углеводистой пищи, передает Day.Az

"Нужно, чтобы все непосредственно находилось в балансе на нашей тарелке. То есть достаточное количество мяса, овощей и круп. Это даст нам абсолютно сбалансированный прием пищи, где тело заберет нужную энергию", - сказал эксперт.

По его словам, все "компоненты здоровой тарелки" играют важную роль в организме, например, белковая составляющая отстраивает практически все структуры, а клетчатка обеспечивает здоровье кишечнику и чистит пищеварительный тракт.

"Если широко говорить о принципах питания, то для здоровья этого будет достаточно. Если говорить о более частном, то следует отталкиваться от целей и задач. И тогда будет вопрос индивидуального подхода и выбора своего стола", - подчеркнул Пристанский.