Диетолог об основах здорового питания для любого человека

Всем известно, что от питания зависит вся жизнедеятельность человека. Каким должна быть пища, чтобы организм чувствовал себя здорово и бодро?

 
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с "Радио 1" заявил, что основной принцип питания - сочетание белков, жиров и углеводистой пищи, передает Day.Az.
 
"Нужно, чтобы все непосредственно находилось в балансе на нашей тарелке. То есть достаточное количество мяса, овощей и круп. Это даст нам абсолютно сбалансированный прием пищи, где тело заберет нужную энергию", - сказал эксперт.
 
По его словам, все "компоненты здоровой тарелки" играют важную роль в организме, например, белковая составляющая отстраивает практически все структуры, а клетчатка обеспечивает здоровье кишечнику и чистит пищеварительный тракт.
 
"Если широко говорить о принципах питания, то для здоровья этого будет достаточно. Если говорить о более частном, то следует отталкиваться от целей и задач. И тогда будет вопрос индивидуального подхода и выбора своего стола", - подчеркнул Пристанский.
 
 