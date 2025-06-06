Эти продукты и напитки замедляют старение

По словам врача, замедлить старение, улучшить состояние кожи и общее самочувствие помогают антиоксиданты, которые могут существенно "замедлить" старение.

"Ягоды, такие как черника, малина, клубника и ежевика, являются мощными источниками антиоксидантов. Они содержат антоцианы, которые защищают клетки от повреждений и способствуют улучшению состояния кожи", - рассказала Майгурова.

Замедлить старение помогают и зеленые овощи. Шпинат, капуста и брокколи богаты витаминами и минералами, необходимыми для поддержания здоровья кожи. Эти овощи содержат витамины C и E, которые также играют важную роль в защите кожи от старения.

"Миндаль, грецкие орехи и семена льна содержат полезные жиры и антиоксиданты, которые помогают увлажнять кожу и сохранять ее упругость. Орехи также обеспечивают организм витамином E, который защищает клетки от окислительного стресса", - продолжила врач.

Также она обратила внимание на пользу бобовых продуктов, таких как чечевица, черные бобы и нут. Это отличные источники белка и клетчатки, а также антиоксидантов. Они помогают улучшить пищеварение и способствуют здоровью кожи.

Полезен, по словам косметолога, и темный шоколад с высоким содержанием какао (70% и выше). Он богат флавоноидами, которые помогают улучшить кровообращение и защищают кожу от солнца.

Также врач назвала напитки, замедляющие старение. Это, в частности, зеленый чай, который содержит катехины, помогающие ускорить метаболизм и уменьшающие воспаление. Он также защищает кожу от повреждений, вызванных UV-лучами. А травяные чаи, такие как мятный или ромашковый, содержат антиоксиданты и способствуют улучшению пищеварения и расслаблению.

"Улучшить общее состояние кожи помогает и кофе, который богат антиоксидантами, такими как хлорогеновая кислота. Однако важно помнить о мерах предосторожности и не злоупотреблять кофеином", - добавила Майгурова.

Поддерживают здоровье кожи и волос и свежевыжатые соки, полученные из темных ягод и цитрусовых, которые насыщены витаминами и минералами. А вода с лимоном или имбирем помогает поддерживать уровень гидратации и обогащает организм витаминами. Это важно, так как увлажнение кожи - ключевой момент для сохранения ее молодости.

"Сочетание правильного питания и употребление продуктов и напитков, богатых антиоксидантами, может значительно замедлить процессы старения. Важно помнить, что здоровый образ жизни, физическая активность и достаточное количество сна также играют важнейшую роль в сохранении молодости и красоты. Регулярно включайте в свой рацион перечисленные продукты и напитки, и вы заметите положительные изменения как в состоянии кожи, так и в общем самочувствии", - резюмировала Майгурова.