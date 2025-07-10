Сколько шоколада нужно есть в день для здоровья сердца?

Потребление 30 граммов темного шоколада в день помогает укрепить здоровье мозга и сердечно-сосудистую систему.

Как передает Day.Az, об этом рассказала диетолог Бет Червони из клиники Кливленда (Cleveland Clinic) в США.

Врач объяснила, что темный шоколад содержит набор антиоксидантных растительных соединений - в частности, полифенолов. Они которые нейтрализуют свободные радикалы (нестабильные молекулы), предотвращая повреждение клеток, в том числе выстилающих поверхность сердца и сосудов.

"В ряде исследований также отмечались его антистрессовые и гипотензивные свойства - при регулярном потреблении темный шоколад способен снижать артериальное давление всего за месяц", - добавила эксперт.

Однако, по словам доктора Червони, полезным для здоровья может быть только качественный продукт: содержание какао в шоколаде должно составлять не менее 70%, а количество сахара находиться на минимальном уровне. Кроме того, диетолог рекомендует съедать не более 30 граммов шоколада в день, поскольку даже полезные продукты при избытке теряют свои преимущества.

Тем, кому вкус темного шоколада кажется слишком горьким, диетолог советует сочетать его с другими продуктами - фруктами, мюсли или выпечкой. Какао-бобы или шоколадную крошку также можно использовать в кулинарии.

"Небольшие кусочки темного шоколада можно класть в кексы, хлеб или кашу - это позволит привыкнуть к новому вкусу", - отметила Червони.

Доктор добавила, что ежедневное употребление темного шоколада также может стать вкусной и полезной привычкой для сохранения когнитивных функций.